Юрист відповів, чи може курсант піти з військової кафедри під час воєнного стану
Зараз в Україні у зв'язку з російською агресією триває загальна мобілізація, тому деякі положення мирного часу, що стосуються військовозобов'язаних та призовників, у воєнний час можуть бути видозмінені. Відповідно до цього постає питання, чи може курсант піти з військової кафедри за власним бажанням під час воєнного стану.
Відповідь дав адвокат Андрій Карпенко.
Чи може курсант відрахуватися з військової кафедри за бажанням сьогодні
Зазначається, що до присяги громадянин є призовником та не підлягає мобілізації. Тому він може законно відрахуватися з військової кафедри за власним бажанням, якщо має намір продовжити навчання в університеті.
Відповідно до постанови КМ України "Про порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу" громадяни, які проходять військову підготовку, можуть бути відраховані з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу згідно з наказом ректора або керівника закладу вищої освіти за таких умов:
- невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20% загальної кількості годин навчальних занять за семестр);
- за власним бажанням;
- ухилення без поважної причини від навчального збору;
- порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;
- порушення умов контракту;
- за станом здоров’я;
- порушення правил військового обліку.
Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.