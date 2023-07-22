Юрист відповів, чи може курсант піти з військової кафедри під час воєнного стану

Курсанти стоять на плацу. Фото: Луцький НТУ

Зараз в Україні у зв'язку з російською агресією триває загальна мобілізація, тому деякі положення мирного часу, що стосуються військовозобов'язаних та призовників, у воєнний час можуть бути видозмінені. Відповідно до цього постає питання, чи може курсант піти з військової кафедри за власним бажанням під час воєнного стану.

Відповідь дав адвокат Андрій Карпенко.

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Чи може курсант відрахуватися з військової кафедри за бажанням сьогодні

Зазначається, що до присяги громадянин є призовником та не підлягає мобілізації. Тому він може законно відрахуватися з військової кафедри за власним бажанням, якщо має намір продовжити навчання в університеті.

Відповідно до постанови КМ України "Про порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу" громадяни, які проходять військову підготовку, можуть бути відраховані з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу згідно з наказом ректора або керівника закладу вищої освіти за таких умов:

невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20% загальної кількості годин навчальних занять за семестр);

за власним бажанням;

ухилення без поважної причини від навчального збору;

порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;

порушення умов контракту;

за станом здоров’я;

порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила мобілізації. Так, передбачається, що видаватимуть три види повісток.