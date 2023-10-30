Юрист объяснил, сколько действует отсрочка от военной службы для людей с III группой инвалидности

Военно-врачебная комиссия в Украине. Фото: armyinform.com.ua

В связи с началом полномасштабных боевых действий РФ, Украина начала процесс мобилизации, привлекая к военной службе граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее некоторые категории граждан могут рассчитывать на временное освобождение от призыва.

Об этом сообщил юрист Богдан Пересада.

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Сколько действует отсрочка для людей с III группой инвалидности

Адвокат указал, что мужчины, имеющие инвалидность III группы, относятся к числу тех, кто может получить отсрочку.

По его словам, на основе статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" люди с ограниченными возможностями здоровья официально освобождены от обязанности службы. Тем не менее они имеют право служить по личному решению. Перед тем как принять решение о службе, таким людям необходимо пройти врачебную комиссию военного типа.

Законодательство предоставляет им возможность временного освобождения от службы на срок от 3 до 6 месяцев, после которого они должны повторно пройти комиссию.

Также Переседа уточнил, что текущий правовой порядок не определяет конкретный срок отсрочки для лиц с III группой инвалидности, таким образом, срок может варьироваться от 3 до 6 месяцев.

Что говорят другие юристы

По словам другого юридического эксперта, Ивана Либермана, мужчины с III группой инвалидности, несмотря на их статус, могут служить в армии, но только в своем регионе и на добровольной основе. Они могут внести свой вклад различными способами, такими как устройство укреплений, поддержка в логистике или кулинарная поддержка.

Если такому человеку приходит повестка, важно не пренебрегать ею, а предоставить соответствующие документы, подтверждающие его статус, в соответствующие инстанции.

Напомним, что глава Минцифры Украины Михаил Федоров дал окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії". Он подчеркнул, что в приложении их не будет.