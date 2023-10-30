Юрист пояснив, скільки діє відстрочка від військової служби для людей із ІІІ групою інвалідності

Військово-лікарська комісія в Україні. Фото: armyinform.com.ua

У зв'язку з початком повномасштабних бойових дій РФ Україна розпочала процес мобілізації, залучаючи до військової служби громадян віком від 18 до 60 років. Однак деякі категорії громадян можуть розраховувати на тимчасове звільнення від призову.

Про це повідомив юрист Богдан Пересада.

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Скільки діє відстрочка для людей з ІІІ групою інвалідності

Адвокат зазначив, що чоловіки, які мають інвалідність III групи, належать до тих, хто може отримати відстрочку.

За його словами, на основі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" людей з обмеженими можливостями здоров'я офіційно звільнено від обов'язку служби. Проте вони мають право служити за особистим рішенням. Перед тим як ухвалити рішення про службу, таким людям необхідно пройти лікарську комісію військового типу.

Законодавство надає їм можливість тимчасового звільнення від служби терміном від 3 до 6 місяців, після якого вони мають повторно пройти комісію.

Також Переседа уточнив, що поточний правовий порядок не визначає конкретний термін відстрочки для осіб з ІІІ групою інвалідності, таким чином, термін може змінюватись від 3 до 6 місяців.

Що кажуть інші юристи

За словами іншого юридичного експерта, Івана Лібермана, чоловіки з ІІІ групою інвалідності, попри їх статус, можуть служити в армії, але лише у своєму регіоні та на добровільній основі. Вони можуть зробити свій внесок різними способами, такими як пристрій укріплень, підтримка логістики або кулінарна підтримка.

Якщо такій людині приходить повістка, важливо не нехтувати нею, а надати відповідні документи, що підтверджують її статус, у відповідні інстанції.

Нагадаємо, що глава Мінцифри України Михайло Федоров дав остаточну відповідь, чи будуть повістки у "Дії". Він наголосив, що у додатку їх не буде.