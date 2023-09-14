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Какие страны уже отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации

14 сентября 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Какие страны уже отказались выдавать Украине уклонистов от мобилизации
Забрать украинских мужчин из Европы оказалось не так просто, как казалось властям. Фото: informator.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что всех уклонистов, с поддельными "белыми билетами", сбежавших за границу, вернут в Украину по процедуре экстрадиции. Насколько это реально.

Сразу несколько европейских государств предупредили, что ни в коем случае не будут выдавать в Украину уклоняющихся от мобилизации. Другие высказались не столь резко, но дали понять, что все будет решать их местный суд после того, как Украина подаст экстрадиционный запрос. А для этого сначала нужно собрать доказательства, возбудить уголовное дело, предъявить подозрение или заочно вынести приговор уклонисту.

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Австрия

В Австрии заявили, что в этой стране сейчас проживают 14 тыс. украинцев, пригодных к военной службе, но их не отдадут, потому что, по мнению австрийского МИД, "это была бы попытка вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в наш суверенитет".

Чехия

Страна не будет выдавать уклонистов на основании Европейской конвенции, исключающей экстрадицию за уклонение от военной службы, дезертирство или неповиновение приказу. В некоторых случаях украинские суды могут подать запрос на экстрадицию конкретного нарушителя.

Польша

Страна заявила о готовности отдавать Украине мужчин, незаконно уехавших за границу. Но сначала Киев должен выдать международный ордер на их арест, а польский суд решит, что делать дальше.

Венгрия

Венгрия категорически отказалась экстрадировать украинских военнообязанных. Будапешт не проверяет и не будет проверять пригодность беженцев к военной службе.

Германия

Правонарушения, отвечающие германским законам о наказании за дезертирство и уклонение от военной службы, не могут служить основанием для выдачи.

Если же человеку инкриминируют, например, предоставление взяток, чтобы не быть мобилизованным, тогда он может быть выдан. Но это будет решать суд по украинскому запросу на экстрадицию.

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