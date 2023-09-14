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Які країни вже відмовилися видавати Україні ухилянтів від мобілізації

14 вересня 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Які країни вже відмовилися видавати Україні ухилянтів від мобілізації
Забрати українських чоловіків з Європи виявилося не так просто, як здавалося владі. Фото: informator.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що усіх ухилянтів, які з підробленими "білими білетами" втекли за кордон, повернуть до України за процедурою екстрадиції. Наскільки це реально.

Одразу кілька європейських держав попередили, що ні у якому разі не видаватимуть в Україну ухилянтів від мобілізації. Інші висловилися не так різко, але дали зрозуміти, що все вирішуватиме їхній місцевий суд після того, як Україна подасть екстрадиційний запит. А для цього спочатку потрібно зібрати докази, порушити кримінальну справу, пред'явити підозру або заочно винести вирок ухилянту.

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Австрія

В Австрії заявили, що в цій країні зараз проживають 14 тисяч українців, придатних до військової служби, але їх не віддадуть Україні, бо, на думку австрійського МЗС, "це була б спроба втручання в нашу систему надання притулку і в наш суверенітет".

Чехія

Країна не видаватиме ухилянтів на підставі Європейської конвенції, яка виключає екстрадицію за ухиляння від військової служби, дезертирство чи непокору наказу. Втім, в окремих випадках українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретного порушника.

Польща

Країна заявила про готовність віддавати Україні чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Але спочатку Київ повинен видати міжнародний ордер на їхній арешт, а польський суд вже вирішить, що робити далі.

Угорщина

Угорщина категорично відмовилася екстрадувати українських військовозобов'язаних. Будапешт не перевіряє та не перевірятиме придатність біженців до військової служби.

Німеччина

Правопорушення, що відповідають німецьким законам про покарання за дезертирство та ухилення від військової служби, не можуть бути підставою для видачі.

Якщо ж людині інкримінують, наприклад, давання хабарів, щоб не бути мобілізованою, тоді вона може бути виданою. Але це вирішуватиме суд на підставі українського запиту на екстрадицію.

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