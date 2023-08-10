Мобилизация в Украине - какие документы про военный учет должен иметь абитуриент

Студенты в Украине. Фото: BBC

В Украине действуют новые правила военного учета, в частности это касается и университетов. Согласно новым правилам, университеты и колледжи обязаны вести учет своих студентов.

Об этом сообщил юрист Сергей Пройдак.

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Призывники должны предоставить удостоверение приписки;

Те, кто уже имеет статус военнообязанного, предъявляют военный билет или временное свидетельство (в случае, если нет военного билета или по другим обстоятельствам);

Резервисты также должны показать военный билет.

Важно, чтобы поданные документы были заверены печатью или штампом "ТЦК и СП", а не просто "военкомат".

Как отметил Сергей Пройдак, если абитуриент не предоставит данные документы, комиссия может рассматривать его как кандидата с неполным пакетом документов.

Кому могут дать отсрочку

Студентам дневных отделений учебных заведений и лицеистам, достигшим призывного возраста, предоставляется отсрочка на весь период учебы. Но эта привилегия исчезает, как только им исполняется 21 год.

Желающие избежать службы после получения повестки должны предъявить справку об обучении.

Тем, кто решит отслужить, следует обратиться в военкомат с заявлением. В этом случае студенту будет дан академический отпуск на период службы.

Напомним, что во время военного положения в Украине идет общая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, вручая повестку. Один из нардепов предложил, чтобы все мужчины были обязаны являться в ТЦК добровольно.