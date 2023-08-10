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Какие документы про военный учет должен иметь абитуриент: объяснение юриста

10 августа 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - какие документы про военный учет должен иметь абитуриент
Студенты в Украине. Фото: BBC
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине действуют новые правила военного учета, в частности это касается и университетов. Согласно новым правилам, университеты и колледжи обязаны вести учет своих студентов.

Об этом сообщил юрист Сергей Пройдак.

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Какие документы про военный учет должен иметь абитуриент

  • Призывники должны предоставить удостоверение приписки;
  • Те, кто уже имеет статус военнообязанного, предъявляют военный билет или временное свидетельство (в случае, если нет военного билета или по другим обстоятельствам);
  • Резервисты также должны показать военный билет.

Важно, чтобы поданные документы были заверены печатью или штампом "ТЦК и СП", а не просто "военкомат".

Как отметил Сергей Пройдак, если абитуриент не предоставит данные документы, комиссия может рассматривать его как кандидата с неполным пакетом документов.

Кому могут дать отсрочку

  • Студентам дневных отделений учебных заведений и лицеистам, достигшим призывного возраста, предоставляется отсрочка на весь период учебы. Но эта привилегия исчезает, как только им исполняется 21 год.
  • Желающие избежать службы после получения повестки должны предъявить справку об обучении.
  • Тем, кто решит отслужить, следует обратиться в военкомат с заявлением. В этом случае студенту будет дан академический отпуск на период службы.

Напомним, что во время военного положения в Украине идет общая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, вручая повестку. Один из нардепов предложил, чтобы все мужчины были обязаны являться в ТЦК добровольно.

 

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