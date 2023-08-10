Мобилизация в Украине - какие документы про военный учет должен иметь абитуриент

Какие документы про военный учет должен иметь абитуриент: объяснение юриста
В Украине действуют новые правила военного учета, в частности это касается и университетов. Согласно новым правилам, университеты и колледжи обязаны вести учет своих студентов.
Об этом сообщил юрист Сергей Пройдак.
Какие документы про военный учет должен иметь абитуриент
- Призывники должны предоставить удостоверение приписки;
- Те, кто уже имеет статус военнообязанного, предъявляют военный билет или временное свидетельство (в случае, если нет военного билета или по другим обстоятельствам);
- Резервисты также должны показать военный билет.
Важно, чтобы поданные документы были заверены печатью или штампом "ТЦК и СП", а не просто "военкомат".
Как отметил Сергей Пройдак, если абитуриент не предоставит данные документы, комиссия может рассматривать его как кандидата с неполным пакетом документов.
Кому могут дать отсрочку
- Студентам дневных отделений учебных заведений и лицеистам, достигшим призывного возраста, предоставляется отсрочка на весь период учебы. Но эта привилегия исчезает, как только им исполняется 21 год.
- Желающие избежать службы после получения повестки должны предъявить справку об обучении.
- Тем, кто решит отслужить, следует обратиться в военкомат с заявлением. В этом случае студенту будет дан академический отпуск на период службы.
Напомним, что во время военного положения в Украине идет общая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, вручая повестку. Один из нардепов предложил, чтобы все мужчины были обязаны являться в ТЦК добровольно.