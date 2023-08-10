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Які документи про військовий облік повинен мати абітурієнт: пояснення юриста

10 серпня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – які документи про військовий облік повинен мати абітурієнт
Студенти в Україні. Фото: BBC
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні діють нові правила військового обліку, зокрема це стосується й університетів. Згідно з новими правилами, університети та коледжі зобов'язані вести облік своїх студентів.

Про це повідомив юрист Сергій Пройдак.

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Які документи про військовий облік повинен мати абітурієнт

  • Призовники повинні надати посвідчення про приписку;
  • Ті, хто вже має статус військовозобов'язаного, пред'являють військовий квиток або тимчасове свідоцтво (у разі, якщо немає військового квитка чи інших обставин);
  • Резервісти також мають показати військовий квиток.

Важливо, щоб подані документи були засвідчені печаткою чи штампом "ТЦК та СП", а не просто "військкомат".

Як зазначив Сергій Пройдак, якщо абітурієнт не надасть цих документів, комісія може розглядати його як кандидата з неповним пакетом документів.

Кому можуть дати відстрочку

  • Студентам денних відділень навчальних закладів та ліцеїстам, які досягли призовного віку, надається відстрочка на весь період навчання. Але цей привілей зникає, як тільки їм виповнюється 21 рік.
  • Охочі уникнути служби після отримання повістки мають надати довідку про навчання.
  • Тим, хто вирішить відслужити, слід звернутися до військкомату із заявою. У цьому випадку студенту буде надано академічну відпустку на період служби.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні триває загальна мобілізація чоловіків віком від 18 до 60 років. Їх можуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вручаючи повістку. Один із нардепів запропонував, щоб усі чоловіки були зобов'язані бути в ТЦК добровільно.

 

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