Как военному получить денежную помощь в случае ранения: объяснение ТЦК и СП
В ТЦК и СП объяснили, как поступать украинскому военному в случае ранения на службе и что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь. Для этого есть определенный алгоритм действий.
Об этом сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев.
Как получить военному денежную помощь
Кабинет министров Украины постановил, назначать военным денежную помощь в следующих случаях:
- установление инвалидности при исполнении обязанностей военной службы;
- установление инвалидности или несчастного случая при прохождении военной службы.
Сколько может получить военный
- от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае выполнения воинской обязанности
- от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы
- Также одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:
- от 70-кратного прожиточного минимума, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
- от 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.
Что нужно сделать, чтобы получить военную помощь
Военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующий пакет документов:
- Заявление установленного образца;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность;
- Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
- Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
- Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
- Копию справки МСЭК;
- Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).
Напомним, что в Украине законодательство предусматривает всевозможные денежные выплаты военнослужащим. В частности, средства выплачиваются в случае увольнения с военной службы.