Как военному получить денежную помощь в случае ранения: объяснение ТЦК и СП

Вооруженные силы Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ТЦК и СП объяснили, как поступать украинскому военному в случае ранения на службе и что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь. Для этого есть определенный алгоритм действий.

Об этом сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев.

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Как получить военному денежную помощь

Кабинет министров Украины постановил, назначать военным денежную помощь в следующих случаях:

установление инвалидности при исполнении обязанностей военной службы;

установление инвалидности или несчастного случая при прохождении военной службы.

Сколько может получить военный

от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае выполнения воинской обязанности

от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы

Также одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:

от 70-кратного прожиточного минимума, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;

от 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Что нужно сделать, чтобы получить военную помощь

Военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту жительства и предоставить следующий пакет документов:

Заявление установленного образца;

Согласие на обработку персональных данных;

Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность;

Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;

Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;

Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;

Копию справки МСЭК;

Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

Напомним, что в Украине законодательство предусматривает всевозможные денежные выплаты военнослужащим. В частности, средства выплачиваются в случае увольнения с военной службы.