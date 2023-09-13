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Как военному получить денежную помощь в случае ранения: объяснение ТЦК и СП

13 сентября 2023 17:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как военному получить денежную помощь в случае ранения: объяснение ТЦК и СП
Вооруженные силы Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ТЦК и СП объяснили, как поступать украинскому военному в случае ранения на службе и что нужно сделать, чтобы получить денежную помощь. Для этого есть определенный алгоритм действий.

Об этом сообщил представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Шевченковского района города Киева Сергей Рунчев.

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Как получить военному денежную помощь

Кабинет министров Украины постановил, назначать военным денежную помощь в следующих случаях:

  • установление инвалидности при исполнении обязанностей военной службы;
  • установление инвалидности или несчастного случая при прохождении военной службы.

Сколько может получить военный

  • от 250 до 400-кратного прожиточного минимума — в случае выполнения воинской обязанности
  • от 70 до 120-кратного прожиточного минимума при прохождении военной службы
  • Также одноразовая денежная помощь назначается и выплачивается в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности в случаях ранения (контузии, травмы или увечья). В зависимости от степени утраты частичной трудоспособности размер выплат составляет:
  • от 70-кратного прожиточного минимума, если потеря трудоспособности наступила в период военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения;
  • от 50-кратного прожиточного минимума в период прохождения срочной военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения.

Что нужно сделать, чтобы получить военную помощь

Военнослужащий должен обратиться в районный ТЦК  и СП по месту жительства и предоставить следующий пакет документов:

  • Заявление установленного образца;
  • Согласие на обработку персональных данных;
  • Документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт гражданина Украины, а для лиц без гражданства и иностранцев — документ, удостоверяющий их личность;
  • Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, кроме лиц без гражданства или иностранцев;
  • Выписка из приказа об исключении из списков личного состава из воинской части;
  • Свидетельство о болезни или выписке из протокола Центральной военно-врачебной комиссии о причинной связи;
  • Копию справки МСЭК;
  • Справку об обстоятельствах травмы, ранения (контузии).

Напомним, что в Украине законодательство предусматривает всевозможные денежные выплаты военнослужащим. В частности, средства выплачиваются в случае увольнения с военной службы.

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