Як військовому отримати грошову допомогу у разі поранення: пояснення ТЦК та СП

Збройні сили України Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У ТЦК та СП пояснили, як чинити українському військовому у разі поранення на службі та що потрібно зробити, щоб отримати грошову допомогу. І тому є певний алгоритм дій.

Про це повідомив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев .

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Як отримати військовому грошову допомогу

Кабінет Міністрів України постановив призначати військовим грошову допомогу у таких випадках:

встановлення інвалідності під час виконання обов'язків військової служби;

встановлення інвалідності чи нещасного випадку під час проходження військової служби.

Скільки може отримати військовий

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов'язку

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму під час проходження військової служби

Також одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми чи каліцтва). Залежно від рівня втрати часткової працездатності розмір виплат становить:

від 70-кратного прожиткового мінімуму, якщо втрата працездатності настала у період військової служби, але не пізніше як за три місяці після звільнення;

від 50-кратного прожиткового мінімуму в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Що потрібно зробити, щоб отримати військову допомогу

Військовослужбовець повинен звернутися до районного ТЦК та СП за місцем проживання та надати наступний пакет документів:

Заява встановленого зразка;

Згода на обробку персональних даних;

Документ, що засвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців — документ, що засвідчує їх особу;

Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства чи іноземців;

Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;

Свідоцтво про хворобу або витяг із протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв'язок;

Копію довідки МСЕК;

Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Нагадаємо, що в Україні законодавство передбачає всілякі грошові виплати військовослужбовцям. Зокрема, кошти виплачуються у разі звільнення з військової служби.