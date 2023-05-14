Как в Украине наказывают военных за употребление спиртных напитков
С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Для военных установлен ряд запретов. В частности, употребление спиртных напитков. За нарушение им угрожает ответственность перед законом.
Об этом сообщает издание Pro Деньги.
Обязанности военных
Военнослужащие должны соблюдать Устав внутренней службы ВСУ и Дисциплинарный устав ВСУ. При выполнении своих обязанностей они должны быть ответственны. В Украине действует ограничение на употребление алкогольных напитков военными.
Опасность употребления алкогольных напитков военными
Употребление алкоголя во время несения службы может привести к непредсказуемым последствиям. Они могут оказать отрицательное воздействие на безопасность воинской части.
Согласно законодательству Украины, за нарушение запрета на употребление военными алкогольных напитков, они могут быть привлечены к ответственности.
Какое наказание за употребление алкоголя
Согласно военному уставу, предусмотрены следующие виды наказания за употребление спиртных напитков:
- выговор;
- понижение воинского звания;
- арест с содержанием на гауптвахте за нарушение воинского долга.
"Во время военного положения, когда военнослужащие находятся в повышенной готовности и могут находиться в опасности жизни и здоровья, ответственность за нарушение запрета на употребление спиртных напитков может быть еще более суровой", — говорится в материале.
Когда военный может получить штраф или арест
Согласно статье 172-20 КУоАП Украины, в случае употребления алкогольных, в том числе слабоалкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами, если они находятся на территории воинской части или проходят сборы, появление в нетрезвом состоянии или выполнения военных обязанностей в таком состоянии, наступает ответственность в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. К тому же статья предусматривает возможность наложения ареста и содержания на гауптвахте не более чем до семи суток.
Такие же санкции применяются за отказ проходить тест на уровень алкоголя в крови военнослужащего.
Квалифицированный состав правонарушения касается высшего военного руководства:
- участие начальников (командиров) и других руководителей в распитии спиртного с подчиненными;
- скрытие фактов употребления алкоголя;
- непринятие средств по отстранению таких военнослужащих от выполнения воинских обязанностей и тому подобное.
Наказанием за такую деятельность является штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.
Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины обязаны носить военный билет, но будут ли последствия, если учётного документа нет.
Также мы писали, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и оповещение.