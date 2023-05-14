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Как в Украине наказывают военных за употребление спиртных напитков

14 мая 2023 23:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как в Украине наказывают военных за употребление спиртных напитков
Украинские военные с оружием. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Для военных установлен ряд запретов. В частности, употребление спиртных напитков. За нарушение им угрожает ответственность перед законом.

Об этом сообщает издание Pro Деньги.

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Обязанности военных

Военнослужащие должны соблюдать Устав внутренней службы ВСУ и Дисциплинарный устав ВСУ. При выполнении своих обязанностей они должны быть ответственны. В Украине действует ограничение на употребление алкогольных напитков военными.

Опасность употребления алкогольных напитков военными

Употребление алкоголя во время несения службы может привести к непредсказуемым последствиям. Они могут оказать отрицательное воздействие на безопасность воинской части.

Согласно законодательству Украины, за нарушение запрета на употребление военными алкогольных напитков, они могут быть привлечены к ответственности.

Какое наказание за употребление алкоголя

Согласно военному уставу, предусмотрены следующие виды наказания за употребление спиртных напитков:

  • выговор;
  • понижение воинского звания;
  • арест с содержанием на гауптвахте за нарушение воинского долга.

"Во время военного положения, когда военнослужащие находятся в повышенной готовности и могут находиться в опасности жизни и здоровья, ответственность за нарушение запрета на употребление спиртных напитков может быть еще более суровой", — говорится в материале.

Когда военный может получить штраф или арест

Согласно статье 172-20 КУоАП Украины, в случае употребления алкогольных, в том числе слабоалкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами, если они находятся на территории воинской части или проходят сборы, появление в нетрезвом состоянии или выполнения военных обязанностей в таком состоянии, наступает ответственность в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. К тому же статья предусматривает возможность наложения ареста и содержания на гауптвахте не более чем до семи суток.

Такие же санкции применяются за отказ проходить тест на уровень алкоголя в крови военнослужащего.

Квалифицированный состав правонарушения касается высшего военного руководства:

  • участие начальников (командиров) и других руководителей в распитии спиртного с подчиненными;
  • скрытие фактов употребления алкоголя;
  • непринятие средств по отстранению таких военнослужащих от выполнения воинских обязанностей и тому подобное.

Наказанием за такую деятельность является штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Напомним, в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины обязаны носить военный билет, но будут ли последствия, если учётного документа нет.

Также мы писали, что в Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и оповещение.

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