Як в Україні карають військових за вживання спиртних напоїв

Українські військові зі зброєю. Фото: mil.gov.ua

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Для військових встановлено низку заборон. Зокрема, вживання спиртних напоїв. За порушення їм загрожує відповідальність перед законом.

Про це повідомляє видання Pro Гроші.

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Обов'язки військових

Військовослужбовці повинні дотримуватися Статуту внутрішньої служби ЗСУ та Дисциплінарного статуту ЗСУ. Під час виконання своїх обов'язків вони повинні бути відповідальними. В Україні діє обмеження на вживання алкогольних напоїв військовими.

Небезпека вживання алкогольних напоїв військовими

Вживання алкоголю під час несення служби може призвести до непередбачуваних наслідків. Вони можуть негативно вплинути на безпеку військової частини.

Згідно із законодавством України, за порушення заборони вживання військовими алкогольних напоїв, вони можуть бути притягнуті до відповідальності.

Яке покарання за вживання алкоголю

Згідно з військовим статутом, передбачені такі види покарання за вживання спиртних напоїв:

догана;

пониження військового звання;

арешт з утриманням на гауптвахті за порушення військового обов’язку.

"Під час воєнного стану, коли військовослужбовці перебувають у підвищеній готовності та можуть знаходитися у небезпеці життя та здоров’я, відповідальність за порушення заборони на вживання спиртних напоїв може бути ще більш суворою", — йдеться у матеріалі.

Коли військовий може отримати штраф або арешт

Згідно зі статтею 172-20 КУпАП України, у разі вживання алкогольних, в тому числі слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами, якщо вони знаходяться на території військової частини або проходять збори, поява в нетверезому стані чи виконання військових обов’язків у такому стані, настає відповідальність у вигляді штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До того ж стаття передбачає можливість накладення арешту та утримання на гауптвахті не більше ніж до сім діб.

Такі ж санкції застосовуються за відмову проходити тест на рівень алкоголю в крові військовослужбовця.

Кваліфікований склад правопорушення стосується вищого військового керівництва:

участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні спиртного з підлеглими;

приховування фактів вживання алкоголю;

невжиття засобів щодо відсторонення таких військовослужбовців від виконання військових обов’язків тощо.

Покаранням за таку діяльність є штраф у розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. Всі чоловіки зобов'язані носити військовий квиток, але чи будуть наслідки, якщо облікового документа немає.

Також ми писали, що В Україні продовжили мобілізацію та військовий стан до 18 серпня 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати не лише повістку, але й оповіщення.