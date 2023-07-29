Диджитал-мобилизация: админы каналов о повестках "слили" подписчиков ТЦК
Во Львовской области администраторы каналов социальных сетей Telegram и Viber, где участники делились данными о местах раздачи повесток, "слили" своих подписчиков Территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Так, свой поступок они объяснили тем, что каждый должен защищать страну.
Об этом сообщает Старосамборские вести.
Админы со Львовской области "сдали" своих подписчиков
Отмечается, что несколько человек создали каналы и чаты в соцсетях и сообщали, где во Львовской области раздают повестки.
Однако после того, как в группах набралось достаточное количество людей, их данные администраторы передали в ТЦК и СП.
Свое решение администраторы объяснили тем, что "оборона страны — это обязанность каждого согласно Конституции".
Больше о "приключениях" уклонистов
Напомним, что в Донецкой области были разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.
Также мы писали, что военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Граждан, которые игнорируют вызов, пугают попаданием в специальную базу МВД "Армор".
Добавим, что правоохранители задержали руководителя следственного отделения одного из райуправлений полиции Черновецкой области. Служба безопасности совместно с ДБР и Национальной полицией разоблачила коррупционную схему и провела совместную операцию по задержанию.