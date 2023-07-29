Диджитал-мобилизация: админы каналов о повестках "слили" подписчиков ТЦК

Военный держит в руках телефон. Фото: Armyinform

Во Львовской области администраторы каналов социальных сетей Telegram и Viber, где участники делились данными о местах раздачи повесток, "слили" своих подписчиков Территориальному центру комплектования и социальной поддержки. Так, свой поступок они объяснили тем, что каждый должен защищать страну.

Об этом сообщает Старосамборские вести.

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Отмечается, что несколько человек создали каналы и чаты в соцсетях и сообщали, где во Львовской области раздают повестки.

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Однако после того, как в группах набралось достаточное количество людей, их данные администраторы передали в ТЦК и СП.

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Свое решение администраторы объяснили тем, что "оборона страны — это обязанность каждого согласно Конституции".

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Чат с информацией о местах раздачи повесток. Фото: скриншот

Больше о "приключениях" уклонистов

Напомним, что в Донецкой области были разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Также мы писали, что военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Граждан, которые игнорируют вызов, пугают попаданием в специальную базу МВД "Армор".

Добавим, что правоохранители задержали руководителя следственного отделения одного из райуправлений полиции Черновецкой области. Служба безопасности совместно с ДБР и Национальной полицией разоблачила коррупционную схему и провела совместную операцию по задержанию.