Діджитал-мобілізація: адміни каналів про повістки "злили" підписників ТЦК

Військовий тримає в руках телефон. Фото: Armyinform

У Львівській області адміністратори каналів соціальних мереж Telegram та Viber, де учасники ділилися даними про місця роздачі повісток, "злили" своїх підписників Територіальному центру комплектування та соціально підтримки. Так, свій вчинок вони пояснили тим, що кожен повинен захищати країну.

Про це повідомляє Старосамбірські вісті.

Читайте також:

Адміни зі Львівщини "здали" своїх підписників

Зазначається, що кілька людей створили канали та чати в соцмережах і повідомляли, де на Львівщині роздають повістки.

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Однак після того, як у групах набралася достатня кількість людей, їхні дані адміністратори передали до ТЦК та СП.

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Своє рішення адміністратори пояснили тим, що "оборона країни — це обов’язок кожного, згідно з Конституцією".

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Чат із інформацією про місця роздачі повісток. Фото: скриншот

Більше про "пригоди" ухилянтів

Нагадаємо, що на Донеччині були викриті на хабарі військком і співробітник поліції. Вони налагодили схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми писали, що військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Громадян, які ігнорують виклик, лякають потраплянням до спеціальної бази МВС "Армор".

Додамо, що правоохоронці затримали керівника слідчого відділення одного з райуправлінь поліції Чернівецької області. Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією викрила корупційну схему та провела спільну операції з затримання.