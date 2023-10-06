Мобилизация в Украине — нужно ли военному закрывать ФЛП

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды ВСУ. Среди тех, кого могут мобилизовать в армию, есть и физические лица-предприниматели.

Нужно ли в таком случае мужчине обязательно закрывать ФЛП и какие нюансы следует знать, рассказал адвокат Андрей Межрицкий на портале b2bconsult.

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По словам правоведа, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" за гражданами нашего государства, призванными на военную службу, не прекращается государственная регистрация предпринимательской деятельности ФЛП. Это касается, в том числе тех, кто подписал контракт с ВСУ.

Если в период мобилизации или срочной службы они не ведут предпринимательскую деятельность, то начисление налогов и сборов не осуществляется.

Таким образом, мобилизация не является основанием для прекращения предпринимательской деятельности.

Закрыть ФЛП должны должностные лица ВСУ

Как пояснил Межрицкий, военные должностные лица ВСУ не имеют права на другую оплачиваемую деятельность, в том числе и предпринимательскую.

Это касается тех, кто занимает военные должности в Вооруженных Силах Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и других военных формирований.

Кроме военнослужащих срочной военной службы, курсантов высших военных учебных заведений, курсантов высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, курсантов факультетов, кафедр и отделений военной подготовки.

"Можно заключить, что совместная деятельность будет считаться нарушением, если лицо занимает военную должность ВСУ (например командира роты или заместителя командира роты). Совместная деятельность не будет нарушением и позволяет получать доходы, если военнослужащий не является военным должностным лицом", — подчеркнул адвокат.

Какое может быть наказание за нарушение

По словам Межрицкого, к сожалению, в действующем законодательстве нет перечня военных должностей, позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью. Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблению контролирующими органами и выборочному привлечению к административной ответственности.

В случае, если лицо является военным должностным лицом, занятие предпринимательской деятельностью будет незаконным. Это влечет ответственность по ст. 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказанием может быть штраф в размере 5100-8500 грн с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству.

По словам Межерицкого, прекращение и регистрация предпринимательской деятельности с юридической и технической стороны сегодня очень простой процесс.

"Как для прекращения, так и для регистрации физического лица — предпринимателя нужно иметь электронную цифровую подпись (оформляется онлайн, если лицо является клиентом Приватбанка или Ощадбанка), регистрации на Портале "Дія" и несколько кликов", — пояснил он.

Юрист напомнил, что прекратить и зарегистрировать предпринимательскую деятельность возможно за один день, никаких временных или иных юридических ограничений нет.

Если возникают сомнения в том, является ли военнообязанный должностным лицом ВСУ, лучше закрыть ФЛП, подчеркнул адвокат.

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