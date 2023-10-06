Мобілізація в Україні — чи треба військовому закривати ФОП

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Серед тих, кого можуть мобілізувати до війська є і фізичні особи-підприємці.

Чи треба у такому разі чоловіку обов’язково закривати ФОП та про які нюанси слід знати, розповів адвокат Андрій Межрицький на порталі b2bconsult.

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За словами правознавця, відповідно до ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" за громадянами нашої держави, яких призвали на військову службу, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП. Це стосується зокрема й тих, хто підписав контракт із ЗСУ.

Якщо у період мобілізації або строкової служби вони не провадять підприємницької діяльності, то нарахування податків і зборів не здійснюється.

Таким чином, мобілізація не є підставою для припинення підприємницької діяльності.

Закрити ФОП мають посадові особи ЗСУ

Як пояснив Межрицький, військові посадові особи ЗСУ не мають права на іншу оплачувану діяльність, зокрема, й підприємницьку.

Це стосується тих, хто займає військові посади у Збройних силах України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших військових формувань.

Крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки.

"Можна зробити висновок, що сумісна діяльність вважатиметься порушенням, якщо особа займає військову посаду ЗСУ (наприклад командира роти чи заступника командира роти). Сумісна діяльність не буде порушенням та дозволяє отримувати доходи, якщо військовослужбовець не є військовою посадовою особою", — підкреслив адвокат.

Яке може бути покарання за порушення

За словами Межрицького, на жаль, у чинному законодавстві немає переліку військових посад, які дозволяють займатись підприємницькою діяльністю. Це у свою чергу може привести до зловживання контролюючими органами та вибіркового притягнення до адміністративної відповідальності.

У випадку, якщо особа є військовою посадовою особою, то заняття підприємницькою діяльністю буде незаконним. Це тягне за собою відповідальність за ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покаранням може бути штраф у розмірі 5100-8500 грн з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

За словами Межерицького, припинення та реєстрація підприємницької діяльності з юридичної та технічної сторони сьогодні є дуже простим процесом.

"Як для припинення, так і для реєстрації фізичної особи — підприємця потрібно мати Електронний цифровий підпис (оформлюється онлайн, якщо особа є клієнтом ПриватБанку або Ощадбанку), реєстрації на Порталі "Дія" та декілька кліків", — пояснив він.

Юрист нагадав, що припинити та зареєструвати підприємницьку діяльність можливо за один день, ніяких часових або інших юридичних обмежень немає.

Якщо виникають сумніви стосовно того, чи є військовозобов'язаний посадовою особою ЗСУ, краще закрити ФОП, наголосив адвокат.

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