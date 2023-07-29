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Можно ли поступать в вуз без военного билета: объяснение адвоката

29 июля 2023 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине 2023 — можно ли поступать в вузы без военного билета
Военный билет. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы поступать в высшие учебные заведения абитуриент обязательно должен предоставить военно-учетные документы. Недавно Кабинет Министров утвердил новые правила военного учета, закрепленные в постановлении №1487.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Можно ли поступать в вуз без военного билета

Адвокат рассказал, что при вступлении в 2023 году для военнообязанных лиц одним из требований к зачислению является представление в приемную комиссию военно-учетных документов.

Он напомнил, что в МОН определили ключевые нормы и основные новации Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году. Согласно п.2 Раздела ХV Приказа каждый ВУЗ разрабатывает Правила приема, в которых обязательно должен содержаться порядок предоставления абитуриентами военно-учетных документов (согласно п.34 Постановления КМУ №1487 от 30.12.2022 г. "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".)

По его словам, проверку граждан Украины осуществляют при принятии на работу (обучение) наличию военно-учетного документа. То есть если у абитуриента есть приписное свидетельство, этого может быть достаточно для поступления.

Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

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