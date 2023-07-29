Мобілізація в Україні 2023 — чи можна вступати у виші без військового квитка

Військовий квиток. Фото: google

Наразі для того, аби вступати у вищі навчальні заклади, вступник обов'язково повинен надати військово-облікові документи. Нещодавно Кабінет міністрів затвердив нові правила військового обліку, що закріплені у постанові №1487.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

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Адвокат розповів, що при вступі у 2023 році для військовозобов’язаних осіб однією з вимог до зарахування є подання до приймальної комісії військово-облікових документів.

Він нагадав, що в МОН визначили ключові норми та основні новації Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Згідно п.2 Розділу ХV Наказу кожен ВНЗ розробляє Правила прийому, в яких обов'язково повинен міститися порядок надання вступниками військово-облікових документів (згідно п.34 Постанови КМУ №1487 від 30.12.2022 р. "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".)

За його словами, перевірку громадян України здійснюють під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа. Тобто якщо у абітурієнта є приписне свідоцтво, цього може бути достатньо для вступу.

Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.