Адвокат рассказал, что грозит нарушителям военного учета
В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В армию могут призвать годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Что же будет, если мужчина нарушил правила постановки на военный учет.
На этот вопрос отвечает адвокат Ростислав Кравец.
Наказание за нарушение военного учета
По словам адвоката, украинцам, нарушившим правила военного учета, угрожает административная ответственность. В частности, они будут вынуждены заплатить штраф.
В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета. Она предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
"Умножьте на 17 грн, и вы получите эту сумму (510 — 850 гривен)", — сказал адвокат.
Взыскания могут быть наложены не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения.
Напомним, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно. Представитель ГУР МО говорит, что российское командование широко практикует принудительное заключение контракта с бывшими военными.
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