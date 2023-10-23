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Адвокат рассказал, что грозит нарушителям военного учета

23 октября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Адвокат рассказал, что грозит нарушителям военного учета
Представители ТЦК вручают повестку мужчине. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В армию могут призвать годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Что же будет, если мужчина нарушил правила постановки на военный учет.

На этот вопрос отвечает адвокат Ростислав Кравец.

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По словам адвоката, украинцам, нарушившим правила военного учета, угрожает административная ответственность. В частности, они будут вынуждены заплатить штраф.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета. Она предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

"Умножьте на 17 грн, и вы получите эту сумму (510 — 850 гривен)", — сказал адвокат.

Взыскания могут быть наложены не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения.

Напомним, в России продолжают мобилизовать мужчин. На войну в Украину забирают более 20 тысяч граждан РФ ежемесячно. Представитель ГУР МО говорит, что российское командование широко практикует принудительное заключение контракта с бывшими военными.

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