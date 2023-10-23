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Адвокат розповів, що загрожує порушникам військового обліку

23 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Адвокат розповів, що загрожує порушникам військового обліку
Представники ТЦК вручають повістку чоловіку. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація. До війська можуть призвати  придатних чоловіків віком від 18 до 60 років. Що ж буде, якщо чоловік порушив правила постановки на військовий облік.

На це питання відповідає адвокат Ростислав Кравець. 

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За словами адвоката, українцям, які порушили правила військового обліку загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, вони будуть змушені сплатити штраф.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку. Вона передбачає штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

"Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510 – 850 гривень), — сказав адвокат.

Стягнення можуть накласти не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення.

Нагадаємо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. Наразі на війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця. Представник ГУР МО каже, що російське командування широко практикує примусове підписання контракту із колишніми військовими.

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