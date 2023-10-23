Адвокат розповів, що загрожує порушникам військового обліку
В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація. До війська можуть призвати придатних чоловіків віком від 18 до 60 років. Що ж буде, якщо чоловік порушив правила постановки на військовий облік.
На це питання відповідає адвокат Ростислав Кравець.
Покарання за порушення військового обліку
За словами адвоката, українцям, які порушили правила військового обліку загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, вони будуть змушені сплатити штраф.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку. Вона передбачає штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
"Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510 – 850 гривень), — сказав адвокат.
Стягнення можуть накласти не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення.
Нагадаємо, у Росії продовжують мобілізувати чоловіків. Наразі на війну в Україну забирають понад 20 тисяч громадян РФ щомісяця. Представник ГУР МО каже, що російське командування широко практикує примусове підписання контракту із колишніми військовими.
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