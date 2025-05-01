Прогноз погоды на 2 мая - какой будет погода завтра

Люди мерзнут на улице Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 мая, над Украиной будет господствовать воздух арктического происхождения, который придет из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом. Его влияние будет ощущаться во всем —- от повышения атмосферного давления до прояснения неба.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 2 мая от Укргидрометеоцентра

В большинстве регионов ночь будет холодной, а на поверхности почвы ожидаются заморозки. Однако днем солнце порадует ясным небом, хоть и при достаточно прохладной температуре.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Осадков почти не прогнозируется. Лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью возможен небольшой дождь. Небо в целом будет малооблачным, что будет способствовать быстрому охлаждению ночью.

Ветер преимущественно северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температурная картина по стране будет оставаться по-весеннему нестабильной: ночью — +1...+6 °С, а на юге - теплее, до +10 °С. В то же время на севере, западе и в центре местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а в западных и юго-западных регионах — до +21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 2 мая от Наталки Диденко

В ночь на 2 мая в Украине стоит быть внимательными к погоде — синоптики предупреждают о вероятных заморозках на почве в северных, центральных областях и на Харьковщине. Температура ночью будет колебаться в пределах +2...+6 °С, а на юге будет теплее — до +10 °С.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Днем пятницы ожидается по-весеннему свежий, но вполне комфортный воздух: +14...+18 °С, на западе - до +21 °С. Прохладнее всего будет на северо-востоке — всего +11...+14 °С. Ветер — с севера и северо-запада, умеренный, местами в восточных областях — порывистый.

В Киеве ночь также принесет угрозу заморозков на почве, а днем столбики термометров остановятся у отметки +15 °С. Дождя не предвидится.

В дальнейшем неделя ознаменуется периодическими дождями на западе, севере и местами в центре страны. В то же время на Днепропетровщине, юге и востоке — сухо и спокойно.

Напомним, харьковчан предупредили о дождливой погоде завтра и заморозках ночью.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в мае 2025 года составит примерно +15...+19 °С.