Прогноз погоди на 2 травня - якою буде погода завтра

Люди мерзнуть на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 травня, над Україною пануватиме повітря арктичного походження, яке прийде з північних широт услід за холодним атмосферним фронтом. Його вплив відчуватиметься в усьому — від підвищення атмосферного тиску до прояснення неба.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 2 травня від Укргідрометеоцентра

У більшості регіонів ніч буде холодною, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Проте вдень сонце потішить ясним небом, хоч і при досить прохолодній температурі.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Опадів майже не прогнозується. Лише на крайньому сході країни та в Криму вночі можливий невеликий дощ. Небо загалом буде малохмарним, що сприятиме швидкому охолодженню вночі.

Вітер переважно північно-західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурна картина по країні залишатиметься весняно нестабільною: вночі — +1...+6 °С, а на півдні — тепліше, до +10 °С. Водночас на півночі, заході та в центрі місцями очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 °С. Удень повітря прогріється до +11…+16 °С, а в західних і південно-західних регіонах — до +21 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 2 травня від Наталки Діденко

У ніч на 2 травня в Україні варто бути уважними до погоди — синоптики попереджають про ймовірні заморозки на ґрунті в північних, центральних областях і на Харківщині. Температура вночі коливатиметься в межах +2…+6 °С, а на півдні буде тепліше — до +10 °С.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вдень п’ятниці очікується по-весняному свіже, але цілком комфортне повітря: +14…+18 °С, на заході — до +21 °С. Найпрохолодніше буде на північному сході — лише +11…+14 °С. Вітер — з півночі та північного заходу, помірний, місцями в східних областях — рвучкий.

У Києві ніч також принесе загрозу заморозків на ґрунті, а вдень стовпчики термометрів зупиняться біля позначки +15 °С. Дощу не передбачається.

Надалі тиждень ознаменується періодичними дощами на заході, півночі та місцями в центрі країни. Водночас на Дніпропетровщині, півдні та сході — сухо й спокійно.

Нагадаємо, харків'ян попередили про дощову погоду завтра та заморозки вночі.

Крім того, синоптики спрогнозували, що середньомісячна температура у травні 2025 року становитиме приблизно +15...+19 °С.