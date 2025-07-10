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Главная Метео Ливни и до +40 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Ливни и до +40 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:25
Погода сегодня 10 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди возле освежающей рамки летом. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 10 июля, дали синоптики. В некоторых областях ожидаются грозы и ливни.

Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 10 июля

Погода в Україні 10 июля 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно. На Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди и грозы. Температура ночью +12...+17 °С. Днем воздух прогреется до +15...+20 °С, а в Житомирской и Винницкой областях — до +21...+26 °С. На остальной территории без осадков, но в Киевской области, а днем еще и в Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура будет держаться в пределах +18...+23 °С, дневная — +29...+34 °С. Сильная жара ожидается в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях. Там столбики термометров днем достигнут отметок +35...+38 °С.

Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с юго-востока и юга, в западных областях — с северо-запада.

Температуры в Украине 10 июля 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине и в Киеве будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в области гроза. Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура на Киевщине снизится до +18...+23 °С, а в столице — до +20 °С. Днем в Киеве потеплеет до +30...+32 °С, а в области — до +29...+34 °С.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Опасные метеорологические явления 10 июля 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (количество осадков 15–30 мм), грозы (I, желтый, уровень опасности).

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях II (оранжевый) уровень опасности: ожидаются сильные дожди (количество осадков 40–80 мм).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сильная жара охватит восток, юг и центр Украины. Там ожидается +33...+40 °С. На севере темпетурные показатели будут неоднородными: на Житомирщине +25...+27 °С, на Черниговщине +32 °С, на Киевщине +33 °С, на Сумщине +35 °С. В центре тоже будет температурное разнообразие: от 25 °С в Винницкой области до +37 °С в Днепропетровской области. На юге ожидается жара, температура ниже +30 °С будет только в Одесской области. Холоднее всего будет на западе: всего +15...+19 °С.

Дожди, грозы и сильные ливни пройдут на западе, Винницкой области, а вечером могут дойти до Житомирской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Напомним, 10 июля в некоторые регионы Украины придет похолодание до +12 °С. В других областях наоборот будет жарко.

Также мы сообщали, что в Киеве 10 июля местами пройдет кратковременный дождь. Несмотря на осадки, жара не отступит. Воздух днем прогреется до +34 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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