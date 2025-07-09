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Головна Метео Де в Україні завтра дощитиме і похолодає до +12°С — прогноз

Де в Україні завтра дощитиме і похолодає до +12°С — прогноз

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 17:43
Погода в Україні 10 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Дівчата йдуть вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 10 липня, буде різко відрізнятися залежно від регіону. На заході країни прогнозується похолодання та інтенсивні опади, тоді як схід та південь залишаються у зоні надзвичайної спеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 10 липня

За прогнозами синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується переважно хмарна погода. Пройдуть проливні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті — місцями сильні зливи з грозами.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °C, вдень до +15…+20 °C, на Житомирщині та Вінниччині — до +21…+26 °C.

На решті території України утримається мінлива хмарність, опади малоймовірні, лише в Київській, а вдень — місцями в Черкаській та Одеській областях можливі короткочасні дощі та грози.

Температурний фон залишатиметься високим: вночі +18…+23°C, вдень — +29…+34°C, а в східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях прогнозується сильна спека до +35…+38 °C.

Вітер у західних регіонах буде північно-західного напрямку, на решті території — південно-східний або південний, швидкість становитиме 7–12 м/с.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 10 липня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що 10 липня в Україні місцями можливе підвищення температури до +40 °C.

Також ми писали, що у Харкові та області 10 липня очікується сильна спека та пориви вітру 15-20 м/с.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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