Погода в Украине 10 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра

Девушки идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 июля, будет резко отличаться в зависимости от региона. На западе страны прогнозируется похолодание и интенсивные осадки, тогда как восток и юг остаются в зоне чрезвычайной жары.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 июля

По прогнозам синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут проливные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье — местами сильные ливни с грозами.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем до +15...+20 °C, в Житомирской и Винницкой областях — до +21...+26 °C.

На остальной территории Украины сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, лишь в Киевской, а днем — местами в Черкасской и Одесской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Температурный фон будет оставаться высоким: ночью +18...+23°C, днем — +29...+34°C, а в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях прогнозируется сильная жара до +35...+38 °C.

Ветер в западных регионах будет северо-западного направления, на остальной территории — юго-восточный или южный, скорость составит 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 10 июля в Украине местами возможно повышение температуры до +40 °C.

Также мы писали, что в Харькове и области 10 июля ожидается сильная жара и порывы ветра 15-20 м/с.