Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Где в Украине завтра будут осадки и похолодает до +12°С — прогноз

Где в Украине завтра будут осадки и похолодает до +12°С — прогноз

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 17:43
Погода в Украине 10 июля — точный прогноз от Укргидрометцентра
Девушки идут по улице во время дождя. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 июля, будет резко отличаться в зависимости от региона. На западе страны прогнозируется похолодание и интенсивные осадки, тогда как восток и юг остаются в зоне чрезвычайной жары.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 10 июля

По прогнозам синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут проливные дожди, на Закарпатье и Прикарпатье — местами сильные ливни с грозами.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °C, днем до +15...+20 °C, в Житомирской и Винницкой областях — до +21...+26 °C.

На остальной территории Украины сохранится переменная облачность, осадки маловероятны, лишь в Киевской, а днем — местами в Черкасской и Одесской областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Температурный фон будет оставаться высоким: ночью +18...+23°C, днем — +29...+34°C, а в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях прогнозируется сильная жара до +35...+38 °C.

Ветер в западных регионах будет северо-западного направления, на остальной территории — юго-восточный или южный, скорость составит 7-12 м/с.

погода в Україні
Прогноз погоды в Украине на 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 10 июля в Украине местами возможно повышение температуры до +40 °C.

Также мы писали, что в Харькове и области 10 июля ожидается сильная жара и порывы ветра 15-20 м/с.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации