Погода сьогодні 10 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди біля освіжаючої рамки влітку. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 липня, надали синоптики. У деяких областях очікуються грози та зливи.

Про це в середу, 9 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 10 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській і Вінницькій областях хмарно. На Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі та грози. Температура вночі +12...+17 °С. Удень повітря прогріється до +15...+20 °С, а на Житомирщині та Вінниччині — до +21...+26 °С. На решті території без опадів, але на Київщині, а вдень ще й на Черкащині та Одещині місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура триматиметься в межах +18...+23 °С, денна — +29...+34 °С. Сильна спека очікується у східних, південно-східних, Сумській і Полтавській областях. Там стовпчики термометрів удень сягнуть позначок +35...+38 °С.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме з південного сходу та півдня, у західних областях — із північного заходу.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині та в Києві буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, в області гроза. Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура на Київщині знизиться до +18...+23 °С, а у столиці — до +20 °С. Удень у Києві потеплішає до +30...+32 °С, а в області — до +29...+34 °С.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі (кількість опадів 15–30 мм), грози (I, жовтий, рівень небезпечності).



У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях II (помаранчевий) рівень небезпечності: очікуються сильні дощі (кількість опадів 40–80 мм).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сильна спека охопить схід, південь і центр України. Там очікується +33...+40 °С. На півночі темпетурні показники будуть неоднорідними: на Житомирщині +25...+27 °С, на Чернігівщині +32 °С, на Київщині +33 °С, на Сумщині +35 °С. У центрі теж буде температурне різноманіття: від 25 °С на Вінниччині до +37 °С на Дніпропетровщині. На півдні очікується спека, температура нижче +30 °С буде тільки на Одещині. Найхолодніше буде на заході: лише +15...+19 °С.

Дощі, грози та сильні зливи пройдуть на заході, Вінниччині, а ввечері можуть дійти до Житомирщині та Київщині. На решті території України буде сухо та сонячно.

Нагадаємо, 10 липня в деякі регіони України прийде похолодання до +12 °С. У інших областях навпаки буде спекотно.

Також ми повідомляли, що в Києві 10 липня місцями пройде короткочасний дощ. Попри опади, спека не відступить. Повітря вдень прогріється до +34 °С.