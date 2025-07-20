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Главная Метео Ливни, местами всего +9 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Ливни, местами всего +9 °С — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 06:25
Погода сегодня 20 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 20 июля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 20 июля

Погода в Украине 20 июля 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, северных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с запада и юго-запада. Ночью столбики термометров снизятся до +14...+19 °С, днем поднимутся до +20...+25 °С. На юге и востоке будет теплее всего: ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С. В Карпатах ночная температура составит +9...+14 °С, а дневная — +17...+22 °С.

Температуры в Украине 20 июля 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, в области местами грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в столице +16...+18 °С, а в области +14...+19 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +22...+24 °С, а на Киевщине — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 20 июля, кратковременные дожди пройдут местами в западных и северных областях, а вечером возможен дождь на Луганщине. На остальной территории Украины будет царить сухая погода.

Температура будет такой же, как и 19 июля:

  • в западных областях +20...+24 °С;
  • на севере +24...+26 °С;
  • в центральной части +25...+28 °С, но в Винницкой области всего +20...+22 °С;
  • в восточных областях: в Харьковской области +26...+27 °С, в Луганской и Донецкой областях +32...+35 °С;
  • на юге +27...+30 °С, но в Запорожье и Крыму еще жарче: +31...+34 °С.

В Киеве есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

Напомним, в Одессе 20 июля будет тепло и местами влажно. В течение дня воздух прогреется до +29 °С.

Также мы сообщали, что на субботу, 19 июля, синоптики прогнозировали грозы, град и шквалы в некоторых регионах. Правда, были и области, в которых осадков не предвиделось.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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