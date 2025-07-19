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Головна Метео По всій Україні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

По всій Україні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 06:49
Погода сьогодні, 19 липня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 19 липня, повідомили синоптики. Цього дня буде хмарно з проясненнями. На Житомирщині, Рівненщині, Волині та Харківщині очікуються значні дощі. В більшості південних областей без опадів. У східних, південно-східних та Сумській областях грози, подекуди град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура вночі становила +13...+18 °С, у південно-східній частині — +17...+22 °С. Вдень у західних, Київський, Житомирській та Вінницькій областях буде +19...+24 °С, на решті території — +23...+28 °С, а на південному сході — до +32 °С.

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Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва прогнозують хмарну погоду с поясненням та дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +13...+18 °С, вдень очікується +19...+24 °С.

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У Києві тим часом вночі +15...+17 °С, вдень+22...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі. Також вона пише, що вночі дощі можуть бути у центрі та в східній частині. Своєю чергою південна частина належатиме сухій повітряній масі.

Як пише синоптик, температура повітря:

  • у західних областях становитиме помірні +20...+24 °С;
  • на півночі +24...+26 °С,
  • у центральній частині +25...+28 °С, лише на Вінниччині +20...+22 °С,
  • у східних областях на Харківщині +26...+27 °С, на Луганщині та Донеччині +32...+35 °С;
  • у південній частині +27...+30 °С, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31...+34 °С.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів

Також ми нещодавно писали, наскільки прогрілася вода у морі в Одесі.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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