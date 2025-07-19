Погода сегодня, 19 июля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 19 июля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. На Житомирщине, Ровенщине, Волыни и Харьковщине ожидаются значительные дожди. В большинстве южных областей без осадков. В восточных, юго-восточных и Сумской областях грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, в юго-восточной части +17...+22 °С. Днем в западных, Киевский, Житомирской и Винницкой областях будет +19...+24 °С, на остальной территории +23...+28 °С, а на юго-востоке до +32 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева прогнозируют облачную погоду с пояснениями и дождь. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +13...+18 °С, днем ожидается +19...+24 °С.

В Киеве тем временем ночью +15...+17 °С, днем +22...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере. Также она пишет, что ночью дожди могли быть в центре и в восточной части. В свою очередь южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.

Как пишет синоптик, температура воздуха:

в западных областях составит умеренные +20...+24 °С;

на севере +24...+26 °С,

в центральной части +25...+28 °С, только в Винницкой области +20...+22 °С,

в восточных областях на Харьковщине +26...+27 °С, в Луганской и Донецкой областях +32...+35 °С;

в южной части +27...+30 °С, в Запорожье и в степной части Крыма +31...+34 °С.

Напомним, что сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без осадков.

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