Погода сьогодні 20 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 20 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У деяких регіонах очікуються дощі.

Про це в суботу, 19 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних, а вдень і в центральних, Одеській і Миколаївській області пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозами. На решті території без опадів.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме із заходу та південного заходу. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С, удень піднімуться до +20...+25 °С. На півдні та сході буде найтепліше: уночі +17...+22 °С, удень +27...+32 °С. У Карпатах нічна температура становитиме +9...+14 °С, а денна — +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, в області місцями грози. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура у столиці +16...+18 °С, а в області +14...+19 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +22...+24 °С, а на Київщині — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 20 липня, короткочасні дощі пройдуть місцями в західних і північних областях, а ввечері можливий дощ на Луганщині. На решті території України пануватиме суха погода.

Температура буде такою ж, як і 19 липня:

у західних областях +20...+24 °С;

на півночі +24...+26 °С;

у центральній частині +25...+28 °С, але на Вінниччині лише +20...+22 °С;

у східних областях: на Харківщині +26...+27 °С, на Луганщині та Донеччині +32...+35 °С;

на півдні +27...+30 °С, але в Запоріжжі та Криму ще спекотніше: +31...+34 °С.

У Києві є ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами. Температура повітря вдень +20...+23 °С.

Нагадаємо, в Одесі 20 липня буде тепло й місцями волого. Упродовж дня повітря прогріється до +29 °С.

Також ми повідомляли, що на суботу, 19 липня, синоптики прогнозували грози, град і шквали в деяких регіонах. Щоправда, були й області, в яких опадів не передбачалося.