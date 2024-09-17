Снег в Карпатах. Фото: скриншот с видео

В начале третьей недели сентября в Карпатах выпал первый снег. Видео с осенне-зимними видами было снято в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Карпатах выпал первый снег

Казалось бы, до зимы далеко, но природа решила внести свои коррективы. Местные паблики сообщают, что в Карпатах выпал снег. Автор записи в TikTok отметил, что видео с первыми зимними осадками было снято в Ивано-Франковской области.

"Встретились зима и осень", — пишут люди в комментариях.

Напомним, среди всех регионов Украины самая холодная погода наблюдается именно в Карпатах, где в среду, 18 сентября, передают +13…+18 °C.