Зима пришла раньше — в Карпатах выпал первый снег
17 сентября 2024 20:32
Снег в Карпатах. Фото: скриншот с видео
В начале третьей недели сентября в Карпатах выпал первый снег. Видео с осенне-зимними видами было снято в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщают местные паблики.
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В Карпатах выпал первый снег
Казалось бы, до зимы далеко, но природа решила внести свои коррективы. Местные паблики сообщают, что в Карпатах выпал снег. Автор записи в TikTok отметил, что видео с первыми зимними осадками было снято в Ивано-Франковской области.
"Встретились зима и осень", — пишут люди в комментариях.
Напомним, среди всех регионов Украины самая холодная погода наблюдается именно в Карпатах, где в среду, 18 сентября, передают +13…+18 °C.
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