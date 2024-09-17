Зима прийшла раніше — у Карпатах випав перший сніг
17 вересня 2024 20:32
Сніг у Карпатах. Фото: скриншот із відео
На початку третього тижня вересня у Карпатах випав перший сніг. Відео із осінньо-зимовими краєвидами було знято в Івано-Франківській області.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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У Карпатах випав перший сніг
Здавалося б, до зими ще далеко, але природа вирішила внести свої корективи. Місцеві пабліки повідомляють, що у Карпатах вже випав сніг. Автор допису у TikTok зазначив, що відео з першими зимовими опадами було знято в Івано-Франківській області.
"Зустрілись зима і осінь", — пишуть люди у коментарях.
Нагадаємо, наразі серед усіх регіонів України найхолодніша погода спостерігається саме у Карпатах, де у середу, 18 вересня, передають +13…+18 °C.
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