Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Зима прийшла раніше — у Карпатах випав перший сніг arrow

Зима прийшла раніше — у Карпатах випав перший сніг

17 вересня 2024 20:32
Валерія Барановська - редактор
У Карпатах випав перший сніг
Сніг у Карпатах. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

На початку третього тижня вересня у Карпатах випав перший сніг. Відео із осінньо-зимовими краєвидами було знято в Івано-Франківській області.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

У Карпатах випав перший сніг

Здавалося б, до зими ще далеко, але природа вирішила внести свої корективи. Місцеві пабліки повідомляють, що у Карпатах вже випав сніг. Автор допису у TikTok зазначив, що відео з першими зимовими опадами було знято в Івано-Франківській області.

"Зустрілись зима і осінь", — пишуть люди у коментарях.

Нагадаємо, наразі серед усіх регіонів України найхолодніша погода спостерігається саме у Карпатах, де у середу, 18 вересня, передають +13…+18 °C.

Також важливі новини дня по темі:

Карпати природа Івано-Франківськ сніг гори опади

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:32 Зима прийшла раніше — у Карпатах випав перший сніг

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

20:21 Синоптики спрогнозували, які регіони завтра накриють сильні зливи

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

20:07 Одним дроном знищили танк росіян — блискуча робота бійців 35 бригади

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

20:02 На Одещині врятували від браконьєрів червонокнижну рибу

20:01 Луческу назвав двох гравців Динамо, які готові грати у топових чемпіонатах

20:00 Офіцерське звання після військової кафедри — як його отримати

19:50 Міноборони перевіряє харчування бійців у військових частинах — деталі

19:45 Повістка від ТЦК — коли вона вважається неврученою

20:32 Зима прийшла раніше — у Карпатах випав перший сніг

20:21 Синоптики спрогнозували, які регіони завтра накриють сильні зливи

20:07 Одним дроном знищили танк росіян — блискуча робота бійців 35 бригади

20:02 На Одещині врятували від браконьєрів червонокнижну рибу

20:01 Луческу назвав двох гравців Динамо, які готові грати у топових чемпіонатах

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

20:00 Офіцерське звання після військової кафедри — як його отримати

19:50 Міноборони перевіряє харчування бійців у військових частинах — деталі

19:45 Повістка від ТЦК — коли вона вважається неврученою

19:42 Зеленський відзначив рятувальників, які в останні дні ліквідували наслідки атак Росії

19:42 Стало відомо, чи можна уникнути штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Text

11:45 Тиждень пам'яті загиблих журналістів — скільки медійників загинуло на війні

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію