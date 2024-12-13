Погода в Украине — прогноз от синоптиков на 14-15 декабря

Идет снег. Фото: Новини.LIVE

В выходные в Украине будет холодная погода. В некоторых регионах отметки термометра опустятся до -14 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в пятницу, 13 декабря.

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В субботу, 14 декабря, в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью -9...-14°C, днем -1...-6°C. На юге и на западе страны ночью -3...-8 °C, днем -2...+3 °C.

В последующие двое суток синоптики прогнозируют небольшой и умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

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