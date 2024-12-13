Погода в Україні — прогноз від синоптиків на 14-15 грудня

Йде сніг. Фото: Новини.LIVE

На вихідних в Україні буде холодна погода. В деяких регіонах стовпчики термометра опустяться до -14 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у п'ятницю, 13 грудня.

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В суботу, 14 грудня, в Україні буде переважно без опадів. Температура вночі -9...-14 °C, вдень -1...-6 °C. На півдні та крайньому заході країни вночі -3...-8 °C, вдень -2...+3 °C.

У наступні дві доби синоптики прогнозують невеликий та помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-12 м/с.

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