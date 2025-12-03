Видео
Зима не спешит — Укргидрометеоцентр порадовал прогнозом на завтра

Зима не спешит — Укргидрометеоцентр порадовал прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:35
Прогноз погоды на 4 декабря - какой будет погода завтра
Люди гуляют по улицам. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 4 декабря, в Украине сохранится теплая погода. В северных, большинстве центральных и южных областей местами пройдут небольшие дожди, на остальной территории осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Зима не спешит — Укргидрометеоцентр порадовал прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 4 декабря

Ночью и утром в Карпатах стоит быть осторожными из-за тумана, который может усложнять видимость на дорогах. Юго-восточный ветер будет разгоняться до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке 0...+5 °С, а на востоке страны и в Карпатах местами ожидается более прохладный воздух — -3...+2 °С.

Днем температура будет достаточно теплой для декабря — +3...+8 °С, в Закарпатье столбик термометра поднимется до +11 °С.

Теплее всего будет на юге, где ночью прогнозируется +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С.

Зима не спешит — Укргидрометеоцентр порадовал прогнозом на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украина будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который располагался на востоке. Из-за этого в немногих областях ожидаются дожди, а в горных районах со снегом.

А сегодня в Украине почти везде ожидаются дожди. Без осадков обойдется лишь в западных регионах.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
