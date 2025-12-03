Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Зима не поспішає — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра

Зима не поспішає — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 16:35
Прогноз погоди на 4 грудня - якою буде погода завтра
Люди гуляють по вулицях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 4 грудня, в Україні збережеться тепла погода. У північних, більшості центральних та південних областей місцями пройдуть невеликі дощі, на решті території опадів не очікується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Зима не поспішає — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 4 грудня

Вночі та вранці в Карпатах варто бути обережними через туман, який може ускладнювати видимість на дорогах. Південно-східний вітер розганятиметься до 5–10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку 0...+5 °С, а на сході країни та в Карпатах місцями очікується прохолодніше повітря — -3...+2 °С.

Удень температура буде досить теплою для грудня — +3...+8 °С, у Закарпатті стовпчик термометра підніметься до +11 °С.

Найтепліше буде на півдні, де вночі прогнозується +4...+9 °С, а вдень — +7...+12 °С.

Зима не поспішає — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Через це в небагатьох областях очікуються дощі, а в гірських районах зі снігом.

А сьогодні в Україні майже всюди очікуються дощі. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації