Прогноз погоди на 4 грудня - якою буде погода завтра

Зима не поспішає — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра
У четвер, 4 грудня, в Україні збережеться тепла погода. У північних, більшості центральних та південних областей місцями пройдуть невеликі дощі, на решті території опадів не очікується.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 4 грудня
Вночі та вранці в Карпатах варто бути обережними через туман, який може ускладнювати видимість на дорогах. Південно-східний вітер розганятиметься до 5–10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку 0...+5 °С, а на сході країни та в Карпатах місцями очікується прохолодніше повітря — -3...+2 °С.
Удень температура буде досить теплою для грудня — +3...+8 °С, у Закарпатті стовпчик термометра підніметься до +11 °С.
Найтепліше буде на півдні, де вночі прогнозується +4...+9 °С, а вдень — +7...+12 °С.
Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташовувався на сході. Через це в небагатьох областях очікуються дощі, а в гірських районах зі снігом.
А сьогодні в Україні майже всюди очікуються дощі. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.
