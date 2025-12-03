Відео
Майже всюди дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

Майже всюди дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 06:25
Погода сьогодні, 3 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Прогноз погоди в Україні на середу, 3 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікується невеликий дощ. Без опадів обійдеться лише в західних регіонах.

Про це у вівторок, 2 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 3 грудня 

Погода в Україні 3 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних і південних областях місцями туман.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...+5 °С, у східних областях і в Карпатах — до -2...+3 °С. Удень потеплішає до +3...+8 °С. У південних регіонах уночі передбачається +4...+9 °С, а вдень — +7...+12 °С.

Температури в Україні 3 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — 0..+5 °С, а в Києві — +2...+4 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +4...+6 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 3 грудня в Україні переважатиме хмарна волога погода. У північних, центральних і південних областях пройдуть дощі. На заході та сході буде теж хмарно, але без опадів.

Максимальна температура — +4...+8 °С, на півдні — +8...+12 °С. 

У Києві місцями пройде дощ. Удень очікується +5...+7 °С.Нагадаємо, у Києві третій день зими буде хмарним. Не обійдеться й без дощів.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що температура в Україні 3 грудня не зміниться. Щоправда, у більшості регіонів будуть опади.

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
