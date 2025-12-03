Погода сегодня, 3 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

Прогноз погоды в Украине на среду, 3 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Без осадков обойдется только в западных регионах.

Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 3 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С, в восточных областях и в Карпатах — до -2...+3 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С. В южных регионах ночью предполагается +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Местами небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...+5 °С, а в Киеве — +2...+4 °С. Днем в столице воздух прогреется до +4...+6 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 декабря в Украине будет преобладать облачная влажная погода. В северных, центральных и южных областях пройдут дожди. На западе и востоке будет тоже облачно, но без осадков.

Максимальная температура — +4...+8 °С, на юге — +8...+12 °С.

В Киеве местами пройдет дождь. Днем ожидается +5...+7 °С. Напомним, в Киеве третий день зимы будет облачным. Не обойдется и без дождей.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что температура в Украине 3 декабря не изменится. Правда, в большинстве регионов будут осадки.