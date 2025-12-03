Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Почти везде дожди — какая погода будет в Украине сегодня

Почти везде дожди — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:25
Погода сегодня, 3 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

Прогноз погоды в Украине на среду, 3 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Без осадков обойдется только в западных регионах.

Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 3 декабря

Погода в Украине 3 декабря 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С, в восточных областях и в Карпатах — до -2...+3 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С. В южных регионах ночью предполагается +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С.

Температуры в Украине 3 декабря 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Местами небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура на Киевщине — 0...+5 °С, а в Киеве — +2...+4 °С. Днем в столице воздух прогреется до +4...+6 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 3 декабря в Украине будет преобладать облачная влажная погода. В северных, центральных и южных областях пройдут дожди. На западе и востоке будет тоже облачно, но без осадков.

Максимальная температура — +4...+8 °С, на юге — +8...+12 °С.

В Киеве местами пройдет дождь. Днем ожидается +5...+7 °С. Напомним, в Киеве третий день зимы будет облачным. Не обойдется и без дождей.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что температура в Украине 3 декабря не изменится. Правда, в большинстве регионов будут осадки.

Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации