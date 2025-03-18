Погода в Украине 19 марта — прогноз погоды на завтра

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 19 марта, в Украине будет холодная погода. Синоптики прогнозируют снег и дождь, также ожидается гололедица и мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 19 марта

Завтра в Украине погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая переместится с северо-запада. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем. Осадков на остальной территории не будет. В Украине, кроме юга, ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 18 марта. Фото: скриншот

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 °C, днем +3...+8 °C; в Карпатах ночью -7...-12 °C, днем +1...+6 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 19 марта

Синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра в Украине ночью ожидается 0...-5 °C, днем +3...+8 °C. Но уже с 20 марта в Украину придет потепление.

Сообщение Наталки Диденко о погоде в среду, 19 марта. Фото: скриншот

19 марта также кое-где будут небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся лишь на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской и Кропивницкой областей. Ветер также начнет стихать, хотя завтра еще временами будет порывистым.

Карта антициклона. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Напомним, во Львове завтра, 19 марта, будет облачная и холодная погода. На некоторых участках дорог возможна гололедица.

В Харькове и области в среду, 19 марта, также ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица.