Погода в Україні 19 березня — прогноз погоди на завтра

Зима не йде — прогноз погоди в Україні на завтра
У середу, 19 березня, в Україні буде холодна погода. Синоптики прогнозують сніг та дощ, також очікується ожеледиця й мороз.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 березня
Завтра в Україні погоду буде визначати прохолодна волога повітряна маса, що переміститься з північного заходу. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем. Опадів на решті території не буде. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями буде ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...-6 °C, вдень +3...+8 °C; в Карпатах вночі -7...-12 °C, вдень +1...+6 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко на 19 березня
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні вночі очікується 0...-5 °C, вдень +3...+8 °C. Але вже з 20 березня в Україну прийде потепління.
19 березня також подекуди будуть невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Вітер також почне стихати, хоча завтра ще часом буде рвучким.
Нагадаємо, у Львові завтра, 19 березня, буде хмарна та холодна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.
У Харкові та області в середу, 19 березня, також очікується хмарна погода. Вночі можливий невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.
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