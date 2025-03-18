Погода в Україні 19 березня — прогноз погоди на завтра

Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

​У середу, 19 березня, в Україні буде холодна погода. Синоптики прогнозують сніг та дощ, також очікується ожеледиця й мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 березня

Завтра в Україні погоду буде визначати прохолодна волога повітряна маса, що переміститься з північного заходу. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем. Опадів на решті території не буде. В Україні, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 18 березня. Фото: скриншот

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...-6 °C, вдень +3...+8 °C; в Карпатах вночі -7...-12 °C, вдень +1...+6 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 19 березня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра в Україні вночі очікується 0...-5 °C, вдень +3...+8 °C. Але вже з 20 березня в Україну прийде потепління.

Повідомлення Наталки Діденко про погоду в середу, 19 березня. Фото: скриншот

19 березня також подекуди будуть невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. Вітер також почне стихати, хоча завтра ще часом буде рвучким.

Карта антициклону. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, у Львові завтра, 19 березня, буде хмарна та холодна погода. На деяких ділянках доріг можлива ожеледиця.

У Харкові та області в середу, 19 березня, також очікується хмарна погода. Вночі можливий невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.