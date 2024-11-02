Прогноз погоды в Украине 3 ноября — синоптики предупредили о снеге

Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В субботу, 3 ноября, в Украине будет облачная с прояснениями погода. В некоторых регионах ожидается дождь, местами мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 ноября

В этот день в Украине будет облачно с прояснениями. Обойдется без осадков, лишь в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью от +3...-2 °С;

днем +3...+8 °С, на юге до +10 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львовской области на завтра прогнозируют гололедицу и слабый туман.

А в Укргидрометцентре предупредили о снеге в выходные в некоторых областях.