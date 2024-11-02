Прогноз погоди в Україні 3 листопада — синоптики попередили про сніг

Люди під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 3 листопада, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких регіонах очікуються опади, місцями мокрий сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 листопада

Цього дня в Україні буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі від +3...-2 °С;

вдень +3...+8 °С, на півдні до +10 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Львівщині на завтра прогнозують ожеледицю та слабкий туман.

А в Укргідрометцентрі попередили про сніг на вихідних у деяких областях.