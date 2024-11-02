Прогноз погоди в Україні 3 листопада — синоптики попередили про сніг

Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра
У суботу, 3 листопада, в Україні буде хмарна з проясненнями погода. У деяких регіонах очікуються опади, місцями мокрий сніг.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода в Україні 3 листопада
Цього дня в Україні буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі від +3...-2 °С;
- вдень +3...+8 °С, на півдні до +10 °С.
Нагадаємо, на Львівщині на завтра прогнозують ожеледицю та слабкий туман.
А в Укргідрометцентрі попередили про сніг на вихідних у деяких областях.
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