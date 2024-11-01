Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг arrow

В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг

1 листопада 2024 17:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 2 листопада
Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у суботу, 2 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на заході та півночі прогнозують дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 2 листопада

За даними Укргідрометцентру, завтра буде хмарно з проясненнями. А вночі в західних та північних областях пройде невеликий дощ, вдень він можливий й в інших регіонах.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, але пориви подекуди досягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до +5...+10 °С, а вдень підніметься до +9...+14 °С: на півдні до +19 °С, на заході та півночі — +5...+10 °С.

Прогноз погода в Україні на 2 листопада: похмуре небо, дощі та зниження температури
Заголовок

Погода на Київщині 2 листопада

У Київській області буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с та пориви до 15-20 м/с.

Вночі та вдень температура повітря коливатиметься у межах +5...+10 °С. У Києві вночі та вдень +8...+10 °С.

Погода на вихідних 2-3 листопада

У неділю, 3 листопада, на північному сході України вночі пройде невеликий мокрий сніг. Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі ...-2...+3 °С, вдень +3...+8 °С, у південній частині до +11 °С.

У Києві буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура буде 0...+2 °С, вдень — +5...+7 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про прихід холодного атмосферного фронту.

А у Львові завтра очікується дощ та сильні пориви вітру. Синоптики попередили мешканців регіону про небезпеку.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди листопад синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

17:42 Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових

17:38 Росія та КНДР уклали угоду про співпрацю — в якій сфері

17:34 В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

17:26 Затока сьогодні — що лишилося від знаменитого курорта на Одещині

17:26 Ринок нових авто — які марки найбільше купують українці

Ексклюзив

17:20 День заснування ЄС — чому Україна досі не в союзі

17:14 Залужний щемливо згадав про Да Вінчі у його День народження

17:10 Чи підтримують жителі Львова вступ України до ЄС — опитування

17:42 Уряд змінив порядок виплат родинам загиблих та зниклих військових

17:38 Росія та КНДР уклали угоду про співпрацю — в якій сфері

17:34 В Укргідрометцентрі попередили українців про вітер та сніг

17:26 Затока сьогодні — що лишилося від знаменитого курорта на Одещині

17:26 Ринок нових авто — які марки найбільше купують українці

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Ексклюзив

17:20 День заснування ЄС — чому Україна досі не в союзі

17:14 Залужний щемливо згадав про Да Вінчі у його День народження

17:10 Чи підтримують жителі Львова вступ України до ЄС — опитування

17:09 Життя без прописки в Україні — який штраф доведеться заплатити

16:59 Раптово помер молодший брат легендарного воїна "Да Вінчі"

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні