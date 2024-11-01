Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 2 листопада

Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 2 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі на заході та півночі прогнозують дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 2 листопада

За даними Укргідрометцентру, завтра буде хмарно з проясненнями. А вночі в західних та північних областях пройде невеликий дощ, вдень він можливий й в інших регіонах.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, але пориви подекуди досягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до +5...+10 °С, а вдень підніметься до +9...+14 °С: на півдні до +19 °С, на заході та півночі — +5...+10 °С.

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Погода на Київщині 2 листопада

У Київській області буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с та пориви до 15-20 м/с.

Вночі та вдень температура повітря коливатиметься у межах +5...+10 °С. У Києві вночі та вдень +8...+10 °С.

Погода на вихідних 2-3 листопада

У неділю, 3 листопада, на північному сході України вночі пройде невеликий мокрий сніг. Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі ...-2...+3 °С, вдень +3...+8 °С, у південній частині до +11 °С.

У Києві буде без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура буде 0...+2 °С, вдень — +5...+7 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про прихід холодного атмосферного фронту.

А у Львові завтра очікується дощ та сильні пориви вітру. Синоптики попередили мешканців регіону про небезпеку.