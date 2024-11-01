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В Укргидрометцентре предупредили украинцев о ветре и снеге

1 ноября 2024 17:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 2 ноября.
Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу 2 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на западе и на севере прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 2 ноября

По данным Укргидрометцентра, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях пройдет небольшой дождь, днем он возможен и в других регионах.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, но порывы кое-где достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до +5...+10 °С, а днем поднимется до +9...+14 °С: на юге до +19 °С, на западе и севере — +5...+10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября: пасмурное небо, дожди и понижение температуры.
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 2 ноября

В Киевской области облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Прогнозируется северо-западный ветер, 7-12 м/с и порывы до 15-20 м/с.

Ночью и днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 °С. В Киеве ночью и днем +8...+10 °С.

Погода на выходных 2-3 ноября

В воскресенье на северо-востоке Украины ночью пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -2...+3 °С, днем +3...+8 °С, в южной части до +11°С.

В Киеве без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура будет 0...+2 °С, днем — +5...+7 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приходе холодного атмосферного фронта.

Во Львове завтра ожидается дождь и сильные порывы ветра. Синоптики предупредили жителей региона об опасности.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды ноябрь синоптик

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