Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра, 2 листопада

Діденко заявила про похолодання в областях завтра
В Україні у суботу, 2 листопада, очікується дощова погода у більшості областей. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+10 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 2 листопада
За її словами, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі. Вже з обіду опади очікуються на сході та заході, а на півні — буде сухо.
Завтра також можливі штормові пориви північно-західного вітру — до 15-22 м/с. Відповідно, прогнозують похолодання до +6...+10 °C вдень, а на півдні буде +11...+16 °C, місцями до +16...+18 °C.
Погода у Києві 2 листопада
У Києві завтра прогнозують похолодання до +9 °C, а у неділю навіть до +6 °C. Очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Вночі та вранці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня та протягом всіх вихідних у Києві — без опадів.
Нагадаємо, у Харкові завтра існують ризики виникнення лісових пожеж через погоду.
Також синоптики заявили про дощі та сильні пориви вітру у Львові завтра.
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