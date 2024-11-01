Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра, 2 листопада

Люди на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 2 листопада, очікується дощова погода у більшості областей. Температура повітря коливатиметься в межах +6...+10 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 2 листопада

За її словами, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі. Вже з обіду опади очікуються на сході та заході, а на півні — буде сухо.

Завтра також можливі штормові пориви північно-західного вітру — до 15-22 м/с. Відповідно, прогнозують похолодання до +6...+10 °C вдень, а на півдні буде +11...+16 °C, місцями до +16...+18 °C.

Погода у Києві 2 листопада

У Києві завтра прогнозують похолодання до +9 °C, а у неділю навіть до +6 °C. Очікується сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Вночі та вранці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня та протягом всіх вихідних у Києві — без опадів.

Температурна карта на 14:00. Фото: Метеопост

Нагадаємо, у Харкові завтра існують ризики виникнення лісових пожеж через погоду.

Також синоптики заявили про дощі та сильні пориви вітру у Львові завтра.