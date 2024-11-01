Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на завтра, 2 ноября

Диденко заявила о похолодании в областях завтра
В Украине в субботу 2 ноября ожидается дождливая погода в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+10 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 2 ноября
По ее словам, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре. Уже с обеда осадки ожидаются на востоке и западе, а на юге — будет сухо.
Завтра также возможны штормовые порывы северо-западного ветра до 15-22 м/с. Соответственно, прогнозируют похолодание до +6...+10 °C днем, а на юге будет +11...+16 °C, местами до +16...+18 °C.
Погода в Киеве 2 ноября
В Киеве завтра прогнозируют похолодание до +9 °C, а в воскресенье даже до +6 °C. Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.
Ночью и утром пройдет небольшой дождь, но большую часть дня и в течение всех выходных в Киеве без осадков.
Напомним, в Харькове завтра существуют риски возникновения лесных пожаров из-за погоды.
Также синоптики заявили о дождях и сильных порывах ветра во Львове завтра.
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