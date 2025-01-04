Погода в Украине 5 января — прогноз на воскресенье от синоптиков

Девушка в шарфе. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра прогнозируют морозную погоду. В большинстве областей будет облачно, но осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в субботу, 4 января.

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Погода в Украине 5 января

Завтра температура воздуха по Украине ночью будет -4...-9 °C, днем -3...+2 °C. До -14 °C могут опуститься отметки термометра ночью в Карпатах.

Небо будет облачным, но снег прогнозируют только в Карпатах и на Закарпатье. В воскресенье на дорогах Украины прогнозируют гололедицу.

Прогноз погоды в Украине на 5 января. Фото: скриншот

Снеголавинная опасность в двух областях

В Укргидрометцентре предупредили об опасности в двух областях завтра, 5 января. В связи со снегопадами и метелями, значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается:

4-5 января на высокогорье Ивано-Франковской области;

4-6 января на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Прогноз от Наталки Диденко на 5 января

По словам синоптика Наталки Диденко, в ночь на воскресенье в Украине прогнозируют -4...-9 °C, а днем 5 января 0...-3 °C. По прогнозу, в воскресенье в большинстве областей Украины осадков не ожидается, лишь вечером 5 января в Карпатах и на Закарпатье пойдет снег.

Прогноз от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 5 января, в Киеве и области будет облачная погода. Осадков жителям столицы ждать не стоит, но на дорогах стоит быть осторожными — прогнозируют гололедицу.

Одесситам и жителям области в воскресенье, 5 января, стоит ждать облачную погоду с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют.