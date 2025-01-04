Погода в Україні 5 січня — прогноз на неділю від синоптиків

Зима набирає обертів — прогноз погоди в Україні на завтра
В Україні завтра прогнозують морозну погоду. В більшості областей буде хмарно, але опадів не очікується.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в суботу, 4 січня.
Погода в Україні 5 січня
Завтра температура повітря по Україні вночі буде -4...-9 °C, вдень -3...+2 °C. До -14 °C можуть опуститись позначки термометра вночі у Карпатах.
Небо буде хмарним, але сніг прогнозують лише в Карпатах та на Закарпатті. В неділю на дорогах України прогнозують ожеледицю.
Сніголавинна небезпека у двох областях
В Укргідрометцентрі попередили про небезпеку у двох областях завтра, 5 січня. У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується:
- 4-5 січня на високогір'ї Івано-Франківської області;
- 4-6 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Прогноз від Наталки Діденко на 5 січня
За словами синоптика Наталки Діденко, у ніч на неділю в Україні прогнозують -4...-9 °C, а вдень 5 січня 0...-3 °C. За прогнозом, у неділю в більшості областей України опадів не очікується, лише надвечір 5 січня у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.
Нагадаємо, завтра, 5 січня, у Києві та області буде хмарна погода. На опади жителям столиці чекати не варто, але на дорогах варто бути обережними — прогнозують ожеледицю.
Одеситам та жителям області в неділю, 5 січня, варто чекати на хмарну погоду з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують.
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