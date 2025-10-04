Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео С ливнями и мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

С ливнями и мокрым снегом — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 4 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девушка идет по улице во время мокрого снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 4 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 октября

Погода в Украине 4 октября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях, а днем по всей территории Украины, кроме востока, пройдут дожди. В Одесской области, а днем еще и на Николаевщине и Херсонщине, местами будут значительные дожди с грозами, а в северных областях — небольшой дождь.

Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть преимущественно с юго-востока, но ночью на юго-востоке, а днем на востоке его порывы местами достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +5...+10 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С, а на востоке и юге — до +20 °С. На высокогорье Карпат ожидается дождь, ночью — с мокрым снегом. Ночная температура в горах будет около 0 °С, а дневная — +1...+6 °С.

Температуры в Украине 4 октября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер с востока и юго-востока достигнет 7–12 м/с. В столице ночью будет +6...+8 °С, а днем — около +15 °С. На Киевщине ночная температура будет держаться в пределах +5...+10 °С, а дневная — +12...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 октября холоднее всего будет на западе, а теплее всего — на востоке и юго-востоке.

Какие температуры ожидаются:

  • в западных областях — +9...+12 °С;
  • в северных областях — +12...+14 °С;
  • в центральных областях — +12+18 °С;
  • в южной части +15...+19 °С, в Крыму — до +20 °С;
  • в восточных областях — +15...+18 °С.

Дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а вечером распространятся на центральную и северную части Украины. На остальной территории без осадков.

В Киеве будет преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен разве что вечером. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 °С.

Напомним, во Львове 4 октября будет холодно и сыро. Температура воздуха даже днем будет не более +10 °С.

Также мы сообщали, что в Карпатах уже царит настоящая зима с морозами и снегом. Туристов призывают воздержаться от выходов в высокогорье.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации