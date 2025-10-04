Погода сегодня, 4 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время мокрого снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на субботу, 4 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 4 октября

Ночью в большинстве западных, Одесской и Винницкой областях, а днем по всей территории Украины, кроме востока, пройдут дожди. В Одесской области, а днем еще и на Николаевщине и Херсонщине, местами будут значительные дожди с грозами, а в северных областях — небольшой дождь.

Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть преимущественно с юго-востока, но ночью на юго-востоке, а днем на востоке его порывы местами достигнут 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +5...+10 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С, а на востоке и юге — до +20 °С. На высокогорье Карпат ожидается дождь, ночью — с мокрым снегом. Ночная температура в горах будет около 0 °С, а дневная — +1...+6 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер с востока и юго-востока достигнет 7–12 м/с. В столице ночью будет +6...+8 °С, а днем — около +15 °С. На Киевщине ночная температура будет держаться в пределах +5...+10 °С, а дневная — +12...+17 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 октября холоднее всего будет на западе, а теплее всего — на востоке и юго-востоке.

Какие температуры ожидаются:

в западных областях — +9...+12 °С;

в северных областях — +12...+14 °С;

в центральных областях — +12+18 °С;

в южной части +15...+19 °С, в Крыму — до +20 °С;

в восточных областях — +15...+18 °С.

Дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а вечером распространятся на центральную и северную части Украины. На остальной территории без осадков.

В Киеве будет преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен разве что вечером. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 °С.

Напомним, во Львове 4 октября будет холодно и сыро. Температура воздуха даже днем будет не более +10 °С.

Также мы сообщали, что в Карпатах уже царит настоящая зима с морозами и снегом. Туристов призывают воздержаться от выходов в высокогорье.