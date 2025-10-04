Погода сьогодні, 4 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час мокрого снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 4 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру​​​​​

Уночі в більшості західних, Одеській і Вінницькій областях, а вдень по всій території України, крім сходу, пройдуть дощі. На Одещині, а вдень ще й на Миколаївщині та Херсонщині, місцями будуть значні дощі із грозами, а в північних областях — невеликий дощ.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме переважно з південного сходу, але вночі на південному сході, а вдень на сході його пориви місцями сягнуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5...+10 °С. Удень потеплішає до +12...+17 °С, а на сході й півдні — до +20 °С. На високор'ї Карпат очікується дощ, уночі — з мокрим снігом. Нічна температура в горах буде близько 0 °С, а денна — +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів, а вдень пройде невеликий дощ. Вітер зі сходу та південного сходу сягне 7–12 м/с. У столиці вночі буде +6...+8 °С, а вдень — близько +15 °С. На Київщині нічна температура триматиметься в межах +5...+10 °С, а денна — +12...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 жовтня найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході.

Які температури очікуються:

у західних областях — +9...+12 °С;

у північних областях — +12...+14 °С;

у центральних областях — +12+18 °С;

у південній частині +15...+19 °С, у Криму — до +20 °С;

у східних областях — +15...+18 °С.

Дощі пройдуть на Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а ввечері поширяться на центральну й північну частини України. На решті території без опадів.

У Києві буде переважно без опадів. Невеликий дощ можливий хіба що ввечері. Денна температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °С.

Нагадаємо, у Львові 4 жовтня буде холодно й сиро. Температура повітря навіть удень буде не більше +10 °С.

Також ми повідомляли, що в Карпатах уже панує справжня зима з морозами та снігом. Туристів закликають утриматися від виходів у високогір'я.