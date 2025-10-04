Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Зі зливами та мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

Зі зливами та мокрим снігом — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 4 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчина йде вулицею під час мокрого снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 4 жовтня 

Погода в Україні 4 жовтня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру​​​​​

Уночі в більшості західних, Одеській і Вінницькій областях, а вдень по всій території України, крім сходу, пройдуть дощі. На Одещині, а вдень ще й на Миколаївщині та Херсонщині, місцями будуть значні дощі із грозами, а в північних областях — невеликий дощ.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме переважно з південного сходу, але вночі на південному сході, а вдень на сході його пориви місцями сягнуть 15–20 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +5...+10 °С. Удень потеплішає до +12...+17 °С, а на сході й півдні — до +20 °С. На високор'ї Карпат очікується дощ, уночі — з мокрим снігом. Нічна температура в горах буде близько 0 °С, а денна — +1...+6 °С.

Температури в Україні 4 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів, а вдень пройде невеликий дощ. Вітер зі сходу та південного сходу сягне 7–12 м/с. У столиці вночі буде +6...+8 °С, а вдень — близько +15 °С. На Київщині нічна температура триматиметься в межах +5...+10 °С, а денна — +12...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 жовтня найхолодніше буде на заході, а найтепліше — на сході та південному сході. 

Які температури очікуються: 

  • у західних областях — +9...+12 °С;
  • у північних областях — +12...+14 °С;
  • у центральних областях — +12+18 °С;
  • у південній частині +15...+19 °С, у Криму — до +20 °С;
  • у східних областях — +15...+18 °С.

Дощі пройдуть на Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а ввечері поширяться на центральну й північну частини України. На решті території без опадів.

У Києві буде переважно без опадів. Невеликий дощ можливий хіба що ввечері. Денна температура повітря коливатиметься в межах +14...+15 °С.

Нагадаємо, у Львові 4 жовтня буде холодно й сиро. Температура повітря навіть удень буде не більше +10 °С.

Також ми повідомляли, що в Карпатах уже панує справжня зима з морозами та снігом. Туристів закликають утриматися від виходів у високогір'я.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації