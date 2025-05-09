Погода сегодня, 9 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Кое-где возможны дожди, даже мокрый снег.

Об этом в четверг, 8 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине 9 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

"С территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди, ночью на территории Карпат с мокрым снегом, хотя в большинстве западных областей осадков не будет, а из-за прояснения в холодном воздухе перед восходом солнца посеребрит землю иней", — прогнозируют синоптики.

Ночью в юго-западных областях, в Кировоградской, Черкасской, местами в Житомирской и Киевской областях, а днем по всей территории Украины, кроме запада, пройдут умеренные дожди. В большинстве центральных и южных областей осадки будут значительными, а кое-где на юго-востоке еще и будут сопровождаться грозами.

Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +2...+7 °С. В северо-западной части страны на поверхности почвы возникнут заморозки 0...-5 °С. Днем воздух прогреется до +8...+13 °С. В восточных и юго-восточных областях ночью температура снизится до +5...+10 °С, а днем потеплеет до +13...+18 °С. На высокогорье Карпат ночью будет дождь и мокрый снег, днем без осадков, ночная температура 0...-5 °С, а дневная — +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, а днем умеренный дождь. Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В области ночью будет +2...+7 °С, а днем +8...+13 °С. В столице ночная температура составит +4...+6 °С, а дневная — +9...+11 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 мая над южной частью Украины будет циклон, который вместе со своими атмосферными фронтами обусловит дождливую погоду в большинстве областей. В Карпатах будет идти мокрый снег. В центральных, Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. Существенных осадков не ожидается на Волыни, Ровенщине, а днем почти во всех западных регионах.

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха в течение дня будет неоднородной. На западе, севере и значительной территории центральных областей — +10...+14 °С, в южной части — +12...+16 °С, в Запорожье — до +18 °С, в Крыму — +17...+20 °С, а в восточных областях — +16...+21 °С.

В Киеве может быть дождь. Погода будет влажной и холодной: +10...+11 °С.

Напомним, в Харькове 9 мая будет облачно с прояснениями. Возможны дожди и грозы.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 9 мая в Украине будет прохладным. В некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег.